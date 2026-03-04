Selçuk İnan: Jovanovic bu sezon oynayamaz!

İki forvetle sahaya çıktıklarını aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Tayfur Bingöl ve Furkan Gedik'i forvet gibi kullanmaya çalıştık. Rakibin 5'li ve ağır olan defansı için çabuk ve aralara koşan oyuncular lazımdı. Elimizde bir oyuncu var o da Serdar Dursun. Yaşlı demek istemiyorum ama yaşı var. Sıkıntıları da var. 3 günde bir onu oynatamam. Önemli maçlarımız var. Bazı oyunculara böyle maçlarda şans vermeliyiz. Serdar'ın yorgunluğu vardı. Onu oynatsak risk alabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların hepsi vardı ama mağlup olduk. Kötü bir hücum varyasyonu vardı. Sezon başından beri bunu yaşıyoruz. Maçı kaybettik ve üzgünüz. Sonuçta bu maç bitti ve bundan ders alacağız. Ligin son 10 haftası var. 30 puanla 8. sırdayız. Bunun takdir edilmesi gerekiyor. Oyuncularım çok önemli işler yapıyor. Hep beraber ayağa kalkacağız."

Kocaelisporlu Bruno Petkovic ve Aleksandar Jovanovic'in durumlarına değinen İnan, "Jovanovic bu sezon oynayamaz. Ameliyat olması gerekebilir. Ondan sezon sonuna kadar yararlanamayacağız. Petkovic ise Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında olmayacak. Milli takım arasından sonra aramıza katılabilir. Her oyuncumuzu doğru kullanmalıyız. Geniş bir kadromuz yok. Oyuncularımızla mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.