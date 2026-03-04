Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde! Rizespor veda etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Kritik mücadelede Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bilal Gölen üstlendi.
Zorlu mücadele A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
Beşiktaş, Rizespor karşısında 4-1'lik skorla galip geldi.
Beşiktaş'ın gollerini 27'nci dakikada Amir Murillo, 38'inci dakikada Salih Uçan, 42'nci dakikada Hyeon-gyu Oh ve 81'inci dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Rizespor'da fileleri 85'inci dakikada Giannis Papanikolaou havalandırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti ve grubunu lider olarak tamamladı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda seri başı olarak çeyrek finale yükseldi. Rizespor, Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda etti.
Beşiktaş - Rizespor: 4-1
Goller: 27' Amir Murillo, 38' Salih Uçan, 42' Hyeon-gyu Oh, 81' Kartal Kayra Yılmaz, 85' Giannis Papanikolaou
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin Özcan, Ndidi, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Olaitan, Oh.
Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Papanikolaou, Bujlubasic, Augusto, Zeqiri, Emrecan Bulut, Pierrot.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Pierrot'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Agbadou'nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
29. dakikada Pierrot'un pasında Augusto, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.
38. dakikada sağ kanattan Rashica'nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
42. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-gyu Oh'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0
50. dakikada ceza sahasının sağından Morillo'nun yerden içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Orkun Kökçü ıskaladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda savunmada Emir Ortakaya çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
54. dakikada ceza sahasının sağında Augusto, Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın pozisyonu izleyen Sağlam, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.
73. dakikada sağ taraftan Murillo'nun yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
81. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatasında araya giren Mustafa Hekimoğlu'nun dokunduğu top Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın sağından içeri çevirdiği topu kale önünde Kartal Kayra Yılmaz filelerle buluşturdu: 4-0
85. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatasında ceza sahası içinde araya giren Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 4-1
SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.
Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundururken yerlerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan'ı görevlendirdi.
Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan'a formayı teslim etti.
Ligde hafta sonu cezasından dolayı forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yerine görev yaparken, Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yedek başladığı maçta formayı kaptı.
SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başına döndü.
Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyememişti.
Orkun Kökçü ise bir maç aranın ardından Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini aldı.
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
SALİH UÇAN 5 MAÇ SONRA 11'DE
Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.
Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.
Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.
YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.
Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi.
Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.
MAÇ ÖNCESİ BANDO GÖSTERİSİ
Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında bando gösterisi gerçekleştirdi.
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından önce sergiledikleri performansla alkış aldı.
123. YILA ÖZEL PANKART
Karşılaşmadan önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.
Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 1-0 Rizespor
GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 2-0 Rizespor