Suat Çakır: "Kupayı kazanıp yeniden Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Samsunspor, bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil ederken, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon da Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yaparken, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, yarın oynanacak Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak grup aşamasını lider tamamlamak istediklerini ifade etti.



"LİGDE 5.'LİK ZOR, TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANIP, AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Avrupa kupalarına katılmak için Türkiye Kupası'nı önemsediklerinin altını çizen Çakır, "Antalyaspor'un kupada iddiası yok. Son maçlarına U19 oyuncular ağırlıkla çıkıyorlar. Bizim için Türkiye Kupası önemli çünkü Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupa görünüyor. Çünkü ligde 5. ile puan farkı 10'a çıktı. Hedefimiz ligde yine 5'incilik ama yetişebilmemiz zor. Kupada hedef daha kolay görünüyor. İnşallah Türkiye Kupası'nda grubu lider olarak bitirip, çeyrek final, yarı final ve sonrasında kupayı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz" dedi.

Uzun süredir tedavileri devam eden ve yeni sakatlanan futbolcuların sağlık durumu hakkında da bilgi veren Suat Çakır, "Jaures Assoumou son lig maçında sağ diz iç yan bağlarından 3. derece yırtık olacak şekilde sakatlandı. Tedavisine başlandı ama en az 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin uzun süren tedavi dönemi bitti. Atletik performans hocası ile çalışıyorlar. Bu 3 oyuncumuz da takıma katılacak. Fizik olarak hocanın 'tamam' dediği zaman takıma katılacaklar. Olivier Ntcham'ın Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Son lig maçında sakatlanan Celil Yüksel'de bir problem yok. Zeki Yavru'nun da aldığı darbe sonrasında dizinin arkasında ödem oluştu. Onun da tedavisi devam ediyor ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

Öte yandan son olarak 23 Ekim'de oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Tanguy Coulibaly, 133 günün ardından Antalyaspor maçıyla kadroya girecek.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında yarın saat 20.30'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kupada Samsunspor 3 maçta topladığı 9 puanla lider konumda bulunurken, Antalyaspor ise 0 puanla son sırada yer alıyor.

