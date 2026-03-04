Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor

LİGİN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ TAKIMI

Trabzonspor, attığı 48 golle Süper Lig'de Galatasaray'ın 58, Fenerbahçe'nin ise 54 gollük performansının ardından ligin en golcü üçüncü takımı konumunda yer aldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü ve +20 averaja ulaştı.

ONUACHU GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Trabzonspor'da bu sezon gol yükünü Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto çekiyor. Nijeryalı golcü Onuachu 18 golle takımın en skorer ismi olurken, Ernest Muçi ve Felipe Augusto 10'ar golle katkı verdi. Süper Lig'de 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, 2019-20 sezonunda bordo-mavili formayla krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth'tan sonra bu başarıya ulaşan Trabzonsporlu oyuncu oldu. Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 2 golle birlikte bu sezon toplamda 20 gole ulaştı.