UEFA açıkladı! İşte Galatasaray’a verilen cezanın nedeni

UEFA, Galatasaray'a verilen deplasman yasağının nedenini açıkladı.

Yapılan açıklamada cezanın nedeninin meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması, tribün olayları ve seyirci taşkınlıkları olduğu ifade edildi.

CİMBOM İTİRAZ EDECEK

Galatasaray, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen Liverpool ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için seyirci yasağı cezasına itiraz edeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır."