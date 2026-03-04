Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda devler kritik virajda!
4.03.2026

Ziraat Türkiye Kupası'nda devler kritik virajda!

ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. Grup maçlarının son haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.30'da başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin doğrudan üst tura adını yazdırabilmesi için bu mücadeleyi kazanması gerekiyor. Sakatlıkları bulunan Skriniar, Alvarez, Talisca, Çağlar ve Semedo kadroda olmayacak.

Gaziantep'e bugün gidecek olan Kanarya'da gribal enfeksiyon geçiren teknik direktör Tedesco'nun durumu belirsiz. Avrupa'ya veda eden, ligde de son iki maçında berabere kalan Fenerbahçe, kupa maçını kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU RİZE

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve A Haber'den naklen yayınlanacak.

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. 4. sıradaki Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

