Ziraat Türkiye Kupası’nda devler kritik virajda!

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.30'da başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin doğrudan üst tura adını yazdırabilmesi için bu mücadeleyi kazanması gerekiyor. Sakatlıkları bulunan Skriniar, Alvarez, Talisca, Çağlar ve Semedo kadroda olmayacak.

Gaziantep'e bugün gidecek olan Kanarya'da gribal enfeksiyon geçiren teknik direktör Tedesco'nun durumu belirsiz. Avrupa'ya veda eden, ligde de son iki maçında berabere kalan Fenerbahçe, kupa maçını kazanarak moral bulmayı hedefliyor.