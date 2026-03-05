ABD’den pişkin açıklama: İran’ın gelmesini istiyoruz!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran, Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmalarının çok zor olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili Sky News'e konuşan ABD Futbol Federasyonu Başkanı JT Batson, ev sahibi ülkelerin yazın düzenlenecek turnuvaya İran'ın katılmasını çok desteklediğini söyledi. Batson şunları kaydetti: