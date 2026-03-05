ABD’den pişkin açıklama: İran’ın gelmesini istiyoruz!

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran, Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmalarının çok zor olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili Sky News'e konuşan ABD Futbol Federasyonu Başkanı JT Batson, ev sahibi ülkelerin yazın düzenlenecek turnuvaya İran'ın katılmasını çok desteklediğini söyledi. Batson şunları kaydetti: "FIFA Başkanı Infantino, tüm takımların katıldığı güvenli bir Dünya Kupası düzenleme niyetini dile getirdi. Biz de bunu kesinlikle destekliyoruz. Dünya Kupası'nda İran'la birçok kez karşılaştık ve Dünya Kupası'nda oynayabileceğimiz diğer 47 takım gibi amacımız kazanmak."