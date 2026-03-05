Atila Gerin: "Skoru verip, oyunu vermediğimiz bir maç oldu"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Bizim için bunlar fırsat maçları. Çok küçük bir iddia vardı ama Gençlerbirliği kazanınca o iddiamız da ortadan kalktı. Skoru verip, oyunu vermediğimiz bir maç oldu, kaybettik. Konyaspor'a ileriki turlarda başarılar diliyorum. Bizim için Luccas'ın dönmesi önemli. 4 ay sonra ilk maçına çıktı kaptanımız, çok değerliydi. Diğer süre alamayan oyuncularımızın süre alması, genç oyuncularımızın süre alması bizim için çok kıymetli. Oyun planımıza uymak için çabalıyor çocuklar. Bundan sonraki süreçte ligin sonuna kadar faydalanabileceğimiz oyuncularımızı gördük. Bizim için faydalı bir maçtı" diye konuştu.

