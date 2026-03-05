Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 5.03.2026 18:04 Son Güncelleme: 5.03.2026 18:12

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden ve 10 puanla ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takımda gözler derbiye çevrildi.

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda minyatür kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

