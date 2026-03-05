Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, maça kısa bir süre kala bilet fiyatlarını duyurdu.
Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00'da BJK SuperApp'te ön satışa, saat 12.00'de ise genel satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI
VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL
1.Kategori: 12.000 TL
2.Kategori: 11.000 TL
3.Kategori: 9.750 TL
4.Kategori: 7.500 TL
5.Kategori: 6.500 TL
6.Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7.Kategori: 2.500 TL
8.Kategori: 2.250 TL