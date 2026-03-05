Cagliari, Semih’ın tapusunu alıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Beşiktaş'ın, Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için flaş bir iddia gündeme geldi.2005 doğumlu futbolcu, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Son 12 lig maçında 4 gol kaydeden Semih için Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, yaklaşık 12 milyon Euro'yu gözden çıkardıklarını belirtmişti.demişti.