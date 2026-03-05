Chibuike Nwaiwu: "Taraftarın gönlünde yer edinmek istiyorum"

Trabzonspor'un Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, kariyer yolculuğu, Trabzon'daki futbol atmosferi ve hedefleri hakkında kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Futbola Nijerya'da başladığını belirten Nwaiwu, zorlu şartlara rağmen hayalinin peşinden gittiğini belirterek, "Her şey için ve bu yolculuk için Tanrı'ya şükrediyorum. Başlangıçtan itibaren hiç kolay değildi çünkü ülkem çok zor bir ülke. Nijerya'da çok fazla yetenek var ama futbol oynamak ve destek bulmak zor olabiliyor. Kimse beni futbola yönlendirmedi. Kendi yeteneğimi gördüm ve başarılı olabileceğime inandım. Çok çalıştım, çok mücadele ettim. Ailem ve dostlarım da her zaman yanımda oldu" dedi.

"ONUACHU GELMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Transfer sürecinde Paul Onuachu ile konuştuğunu aktaran Nwaiwu, "Paul benim ağabeyim gibi. Sosyal medyadan ona yazdım ve fikir almak istediğimi söyledim. Açıkçası bana cevap vereceğini düşünmüyordum ama bana geri döndü. Kulüp hakkında çok güzel şeyler anlattı. Kariyerimde bir sonraki adıma geçmek istiyorsam Trabzonspor'a gelmem gerektiğini söyledi. Şehrin güzelliğinden, taraftarın büyüklüğünden ve kulüpteki aile ortamından bahsetti. Ona her zaman saygı duyacağım" ifadelerini kullandı.

"EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Trabzon'daki futbol atmosferinin kendisini etkilediğini belirten Nwaiwu, "Ülkemde de futbol çok seviliyor ama burada tutku çok büyük. Taraftarlar bana çok sevgi gösteriyor ve kendimi evimde gibi hissettiriyorlar. Bunun için çok minnettarım. Ben de çok çalışarak onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİ GERÇEKTEN ZOR"

Nijerya, Avusturya ve Türkiye liglerini kıyaslayan Nwaiwu, Süper Lig'in oldukça yüksek tempoya sahip olduğunu belirterek, "Nijerya Ligi fiziksel olarak çok güçlü ve zorlayıcıdır. Avusturya Ligi daha disiplinli bir yapıya sahip. Ancak Türkiye Ligi gerçekten çok zor. Tempo çok yüksek ve ligde çok kaliteli oyuncular var. Burası bambaşka bir seviye" değerlendirmesinde bulundu.

"AGRESİF VE KORKUSUZUM"

1.93'lük boyuyla hava toplarında etkili olduğunu dile getiren Nwaiwu, oyun tarzını ise şöyle anlattı:

"Kendimi agresif ve korkusuz bir oyuncu olarak tanımlarım. Saha içinde risk almayı sevmem. Daha çok garanti ve sağlam oynamayı tercih ederim. Top kazanmayı seviyorum. Hem stoper hem de ön libero pozisyonunda oynayabilmem benim için bir avantaj. Nijerya'daki hocalarım Finidi George ve Koç Yem bana çift pozisyonda oynama özelliğini kazandırdı. Bu da kariyerimde ilerlememe yardımcı oldu."

"MİLLİ TAKIM HAYALİM İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Nijerya Milli Futbol Takımı'nda oynamanın her futbolcu gibi kendi hayali olduğunu belirten Nwaiwu, "Kendime ve Tanrı'ya inanıyorum. Milli takımın beni izlediğini biliyorum. Davet edip etmemek onların kararı ama ben zirveye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim, her oyuncunun hayali ülkesiyle kupalar kazanmaktır. Trabzonspor'un bana ülkemi en üst seviyede temsil edeceğim platformu sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM TARAFTARIN GÖNLÜNDE YER EDİNMEK"

Trabzonspor'dan ayrıldığında nasıl hatırlanmak istediği sorusuna ise Nwaiwu, "Takımımla birlikte kupalar kazanmış ve buna katkı sağlamış bir oyuncu olarak hatırlanmak isterim. Taraftarın gönlünde yer edinmek en büyük hedefim" yanıtını verdi.

"GENÇLERE TAVSİYEM PES ETMEMELERİ"

Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan Nwaiwu, "Küçükken bana 'asla pes etme, çok çalış ve hedeflerine ulaşacaksın' diye öğüt verilirdi. Ben de hep bunu yaptım. Eğer bugün buradaysam bunun nedeni çok çalışmak ve pes etmemektir. Gençler de hayallerinden vazgeçmemeli" ifadelerini kullandı.

Saha içinde en sevmediği davranışın bazı oyuncuların kolay faul almaya çalışması olduğunu belirten Nwaiwu, "Dokunmasanız bile kendilerini yere bırakabiliyorlar. Bunun dürüst olmadığını düşünüyorum ve buna tahammül edemiyorum" diye konuştu.

"İNSANLARA YARDIM ETMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Boş zamanlarında Nijerya'daki futbol akademisiyle ilgilendiğini ve ayrıca yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Nwaiwu, "Chibuike Charity Foundation adında bir vakfımız var. Yoksul insanlara, eşlerini kaybetmiş kadınlara ve imkanı olmayan çocuklara yardım ediyoruz. Tıbbi destek ve temel ihtiyaç yardımları sağlıyoruz. İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyor" dedi.

Her maçtan önce annesini arayıp dua aldığını da dile getiren Nwaiwu, "Kız arkadaşım da bana 'git ve parılda' der. Bunun bana şans getirdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

RÜYA 11'İ

Nijeryalı oyuncu rüya kadrosunu ise şu isimlerden oluşturdu:

"Gianluigi Buffon, Marcelo Vieira, Pepe, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Toni Kroos, Kaka, Xavi Hernandez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic."