Fatih Tekke: "Bu ekip alkışı hak etti ve etmeye devam ediyor"





"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Başarının sadece kupayla ölçülmemesi gerektiğini vurgulayan Tekke, camiaya şu sözlerle seslendi:

"Trabzon'u ve Trabzonspor'u sevmek, geçmişine sahip çıkmak ve aidiyet duygusu sadece bir kupa kaldırmakla ilgili değil. Bu renklerin, yaşanmışlıkların ve fedakarlıkların büyük bir anlamı var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Taraftarımızın desteğine her şartta ihtiyacımız var. Tepki olduğunda gereken yapılır, kimse endişe etmesin. Ama tam anlamıyla o birlikteliği yakalamamız gerekiyor. Genç oyuncular için bu çok önemli."



"ONUACHU'NUN ÖĞÜTE İHTİYACI YOK"

Tekke, Paul Onuachu'nun takım oyununa katkısının attığı gollerden daha önemli olduğunu belirterek, "Oyunumuzun gelişmesinde Onuachu'nun rolü sadece attığı gollerle sınırlı değil. Basit top kayıplarını azaltırsa daha fazla gol bulabilir. Tecrübeli bir oyuncu ve bu seviyedeki futbolcular artık öğütten çok performanslarıyla öne çıkar. Onun ihtiyacı performansını sürdürmek" ifadelerini kullandı.



SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Bazı oyuncuların sağlık durumları hakkında da bilgi veren Tekke, Tim Jabol-Folcarelli'nin durumunun takip edildiğini söyledi. Folcarelli'nin yaşadığı sorunun daha çok psikolojik endişelerden kaynaklandığını belirten Tekke, "Tim'in bazı duygusal endişeleri var. Bunları konuşarak aşmaya çalışıyoruz. Durumu şu an biraz soru işareti" dedi.

Tekke, ayrıca Benjamin Mendy'nin bileğine aldığı darbe nedeniyle antrenmana katılmadığını ancak kısa sürede takıma dönmesinin beklendiğini ifade etti. Oleksandr Zubkov'un da sakatlıktan sonra süre almaya başladığını söyleyen Tekke, Stefan Savi'in hastalık geçirdiğini ancak ciddi bir durum olmadığını kaydetti.



"MUÇİ'DE DAHA FAZLASI VAR"

Tekke, Ernest Muçi'nin çalışkanlığına dikkat çekerek, "Muçi antrenmanlarda çok istekli. Bazen zorunluluktan farklı mevkilerde oynatıyoruz ama elinden geleni yapıyor. Muçi'de daha iyisi var. Süreklilik açısından çok iyi gidiyor. Avrupa seviyesinde karaktere ve performansa sahip bir oyuncu" diye konuştu.



"ONANA'DAN MEMNUNUM"

Tekke, Andre Onana hakkında yapılan eleştirilere de değinerek, "Onana'nın sadece performansından değil, kulübümüzde bulunmasından da memnunuz. Karakter olarak çok pozitif. Dünyanın en iyi takımlarından birinden gelip bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak burada kendini iyi hissediyor. Mutlu. Geleceğiyle ilgili kararı ise kendisi verecek" ifadelerini kullandı.