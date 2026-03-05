Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi takımla çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçın ardından yapılan üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.

Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin takımla çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

