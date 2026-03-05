Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta!
Giriş Tarihi: 5.03.2026 14:47

Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadelenin öncelikli biletleri satışa çıktı.

AA
Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta!
Galatasaray Kulübü, Liverpool maçının öncelikli biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Biletlerin genel satışı ise yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başlayacak. Futbolseverler, biletleri passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden alabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Premium: 50 bin lira

Delux: 48 bin lira

Lux: 46 bin lira

Classic: 44 bin lira

1. Kategori: 30 bin lira

2. Kategori: 27 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin lira

4. Kategori: 22 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin lira

6. Kategori: 18 bin lira

7. Kategori: 17 bin lira

8. Kategori: 12 bin lira

9. Kategori: 10 bin lira

10. Kategori: 2 bin 700 lira

11. Kategori: 2 bin 300 lira

Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta!
