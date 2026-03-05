Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!
Giriş Tarihi: 5.03.2026 20:44

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftar gruplarının organize ettiği iftar yemeğinde önemli açıklamalar yaptı. İftar yemeğine teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

Galatasaray’da Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan şampiyonluk sözü!
  • ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarların iftar programına katıldı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Coşkuyla karşılanan Özbek, orucunu açtıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum." sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

İftara katılan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise konuşma yapmadan önce taraftarlara üçlü çektirdi. Buruk, "Sözümüz söz, en iyisini yapacağız hiç merak etmeyin" dedi. Buruk'un yanı sıra tüm yönetim kurulu üyeleri de organizasyondaki yerini aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz