Galatasaray’da Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan şampiyonluk sözü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarların iftar programına katıldı.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"
Coşkuyla karşılanan Özbek, orucunu açtıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum." sözlerini sarf etti.
OKAN BURUK ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
İftara katılan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise konuşma yapmadan önce taraftarlara üçlü çektirdi. Buruk, "Sözümüz söz, en iyisini yapacağız hiç merak etmeyin" dedi. Buruk'un yanı sıra tüm yönetim kurulu üyeleri de organizasyondaki yerini aldı.