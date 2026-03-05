Galatasaray’da Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan şampiyonluk sözü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarların iftar programına katıldı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Coşkuyla karşılanan Özbek, orucunu açtıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum." sözlerini sarf etti.