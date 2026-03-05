İlaç gibi tur

KUPA SİFTAHI

Fenerbahçe'nin ara transferde Samsunspor'dan renklerine kattığı Musaba, Süper Kupa'da Samsun'u 2-0 yendikleri maçta 2 asist yaparak yeni takımına hızlı bir giriş yapmıştı. Süper Lig'de de 1 gol-2 asistlik katkı veren 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldız, Beyoğlu ve Erzurum karşılaşmalarını boş geçmişti.

KONTROLLÜ SEVİNÇ!

Fenerbahçe ile Süper Lig'deki ilk golünü Antalya deplasmanında atan Sidiki Cherif, Gaziantep kupa maçında da ağları buldu. 19 yaşındaki forvet, Kerem'in topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalıp skoru 2-0'a getirdi. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağı ile sevinci yarım kaldı. VAR'da yapılan ve yaklaşık 4 dakika süren kontrol sonunda Fransız yıldızın golü geçerlilik kazandı. Cherif yeniden büyük sevinç yaşadı.

ARCHİE'DEN 1 GOL-1 ASİST!

Profesyonel kariyerinde 25 kez stoper pozisyonunda görev alan Archie Brown, asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen dün savunmanın göbeğinde sahaya çıktı. Önce 79'da Nene'ye asist yaptı. 86'da da Oğuz Aydın'ın pasında ağları buldu.

MUTLUYUM

Archie, performansını ve turu şöyle yorumladı: "Uzun sakatlığın ardından dönüp takıma katkı verdiğim ve gol yemediğimiz için mutluyum." Tecrübeli oyuncu, sakatlığına rağmen maça gelen ve kulübede takıma destek olan Skriniar içinse "O büyük bir karakter" dedi.

ŞİPŞAK NENE!

78'de Cherif'in yerine oyuna giren Nene bir dakika sonra Archie Brown'un asistinde ağları buldu. 23 yaşındaki Malili oyuncu F.Bahçe formasıyla 6. golüne ulaştı. Süper Lig'de 5 gol-6 asisti olan Nene, Türkiye Kupası'nda 1 gol-1 asiste imza attı.

HEDEFE ULAŞTIK

Levent maçtan sonra, "Çeyrek finale yükselmek ve kupada devam etmek hedefimizdi. Şimdi hem lig hem de kupaya odaklanmamız gerek. Biz kendimize bakacağız. Ligde 3 puanı almak için kenetlenmeliyiz" dedi.

18. DİREK

Nene'nin 90+7'de direkten dönen topuyla Antalya deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrılan F.Bahçe, dün de Gaziantep karşılaşmasında direğe takıldı. 16. dakikada Levent'in müthiş füzesi üst direkte patladı

KAPTANDAN KULÜBE DESTEĞİ

AVRUPA Ligi'nde Nottingham Forest ile Kadıköy'de oynanan ilk maçta sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan F.Bahçe kaptanı Skriniar, takıma destek için Gaziantep'teydi. Kaptan, teknik direktör Tedesco'nun yokluğunda takıma destek ve moral vermek için kulübede oturdu.

YILDIZLAR DİNLENDİ

FENERBAHÇE, kupa maçı için günübirlik Gaziantep'e giderken yıldız oyuncular kadroda yoktu. Takıma gol ve asistleriyle büyük katkı veren Asensio, kas ağrısı nedeniyle riske edilmedi. Kasımpaşa maçında sakatlanan, takıma dönüş tarihinin 2 haftayı bulacağı açıklanmasına rağmen Antalya deplasmanında kaleye geçen Ederson da sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle riske edilmedi. Oosterwolde ile İsmail Yüksek maça kulübede başladı.



ALANYASPOR ÇEYREK FİNALDE

KUPADA gruplarını ilk 2'de bitirenler çeyrek finale çıkarken en iyi 3.'lük kontenjanından da 2 takım bileti alacak. Bunlardan birisi Alanyaspor oldu. A Grubu'nda 7 puanı bulunan turuncuyeşilliler, C Grubu'nun 3.'sü Erzurum 6 puanda kaldığı için son 8'e adını yazdırdı.