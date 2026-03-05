Kupada heyecan 4 maçla bitiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları bugün sona eriyor. B Grubu'nda 4 karşılaşma oynanacak ve tamamı saat 20.30'da ekranlara gelecek. 3'te 3 yapan Samsunspor, iddiası olmayan Antalyaspor'a konuk olacak. Konyaspor, Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ile Aliağa Futbol kozlarını paylaşırken iki Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maçlar Turkuvaz Medya ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte kupada bugünkü mücadelelerin yayıncıları ve görev yapacak hakemleri:



20:30

Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy A Spor

Eyüpspor-Konyaspor: Davut Dakul Çelik..............A2

Aliağa-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu.......A Para

Bodrum FK-Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay..........A Para

ERZURUM YENDİ AMA VEDA ETTİ

C Grubu'nda Erzurumspor, sahasında Keçiörengücü'nü geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti. Hüsamettin ile öne geçen Dadaş'a Keçiören, 35'te Enes'in penaltısı ve 45+1'de Mehmet ile karşılık verdi. İkinci yarı Erzurum, 49. dakikada Sylla'nın vuruşuyla dengeyi sağladı. İlkan, 79'da ikinci kez üstünlüğü getirirken 90+3'te son sözü Mehmet Emin söyledi. Puanını 6'ya çıkaran Dadaş, çeyrek final bileti alamadı ve turnuvaya veda etti. 3 puanlı Keçireöngücü de havlu attı.

BEYOĞLU MACERAYI ALKIŞLARLA BİTİRDİ

SÜPER Lig ekibi Kocaelispor, İstanbul'da konuk olduğu TFF 2. Lig takımı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 yenildi. İlk devre golsüz geçilirken ikinci yarı Körfez temsilcisi 49'da Rivas'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Rakibine daha fazla yüklenen Beyoğlu, 57'de Alhan Kurtoğlu'nun golüyle büyük sevinç yaşadı. Kocaeli, C Grubu'nu 4 puanla bitirerek en iyi 3'üncülük potasına girme fırsatını tepti ve kupadan elendi. İstanbul kulübü ise ilk kez kaldığı gruplarda aynı puanla elense de performansıyla alkışları topladı.