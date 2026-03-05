Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maça çıkarsan düşüp bayılırsın!
Giriş Tarihi: 5.03.2026

İngiltere’ye giderken hastalığı başlayan Tedesco, Antalya maçına serumla çıkmak istedi. Ancak doktorlar “Düşüp bayılırsın” diyerek izin vermedi. Zatürre olan ve dün de takımını yalnız bırakan İtalyan hocanın, Samsun’a karşı sahada olması bekleniyor

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle 2-2 berabere biten Antalyaspor deplasmanında takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, kupa maçı için Gaziantep'e de gitmedi. Yönetici Ertan Torunoğulları, A Spor'da İtalyan hocanın pazar günü Samsun'a karşı görevine döneceğini açıkladı. Genç çalıştırıcının, N.Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve maçtan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi. Antalya'ya dönüşte ise 40 yaşındaki hocanın, doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" talimatı verdiği ancak dortorların "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek izin vermediği bildirildi. İstanbul'a gelince Ataşehir Medicana'da tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi. 2.5 gün hastanede kalan Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor. Genç teknik direktörün, sağlık heyetine "Samsunspor maçında olmalıyım" dediği belirtildi.

