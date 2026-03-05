Tarih yazacağım!

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lucas Torreira, gelecek planlamasıyla ilgili İspanyol basınından El Espectador'a açıklamalarda bulundu. İsmi Arjantin kulüpleriyle anılan, özellikle Boca Juniors'a gideceği öne sürülen Uruguaylı orta saha, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir isteğim yok. Tam tersine Galatasaray için oynama konusunda her zaman çok hevesliyim" dedi. Sarı-kırmızılı kulüpte hep sevgi ve destek gördüğünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Hem bana hem de aileme... Kalmak ve tarih yazmak istiyorum. Devam..." ifadelerini kullandı. Uruguay'a taşınmak istediğini ifade eden Torreira şöyle devam etti: "Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum."

BOCA JUNİORS'TAN KİMSE BENİ ARAMADI

"Boca'da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca'dan kimse beni aramadı. Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum. Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."