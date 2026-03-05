Yoğun bakımdan odaya çıktık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor karşısında iyi oyunla sonuca gittiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Kupaöncelikli hedefimiz, bu yüzden gruptabirinci olmak önemliydi. Bu sayede çeyrek finalde ilk maçı sahamızda oynama avantajına sahibiz. Şimdi önümüzde G.Saray derbisi var. Zor bir oyun olacak. Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Yüksek tempoda ve sert geçeceğini düşünüyorum. Taraftarımız merak etmesin, cumartesi maksimum seviyede, en güçlü şekilde sahada olacağız" diye konuştu. Takımın durumunu ise "Yoğun bakımdaydık,odaya çıktık" şeklinde yorumladı.