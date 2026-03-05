Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor tek golle çeyrek finalde!

turkuvaz Medya'nın ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları sona erdi.

B Grubu'nun 4. ve son hafta maçında Konyaspor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek, 2. sırada bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Eyüpspor ise turnuvaya veda eden taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Tunahan Taşçı'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleciden seken topu, Claro ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi.

55. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. İsmail Esat Buğa'nın sol çaprazdan çektiği şutta, topun Radu'nun eline temas ettiği gerekçesile maçın hakemi penaltı kararı verdi.

56. dakikada topun başına geçen Kramer'in vuruşunda kaleci Felipe sağına yatarak topu kurtardı.

TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

ikas Eyüpspor: Felipe, Radu (Dk. 84 Ömer Ahmet Ceyhan), Claro (Dk. 61 Kutlay Şatlı), Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Ndoye, Raux Yao (Dk. 84 Ömer Faruk Uğurlu), Rotariu (Dk. 23 Calegari), Manga, Metehan Altunbaş (Dk. 84 Deniz Salih Aydoğdu), Abdou Sy

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı (Dk. 89 Eren Doğan), Bazoer, Nagalo (Dk. 46 Ata Yanık), Yasir Subaşı, Jin-Ho, Jevtovic (Dk. 70 Tuncay Elgün), İsmail Esat Buğa (Dk. 79 Ömer Çobanoğlu), Svendsen, Gonçalves (Dk. 89 Ahmet Dağdevir), Kramer

Gol: Dk. 13 Claro (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Bazoer, Dk. 76 Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 60 Anıl Yaşar (ikas Eyüpspor)