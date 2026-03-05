Ziraat Türkiye Kupası’nda son finalist Gençlerbirliği!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, deplasmanda Aliağa Futbol'u 3-1 yendi.

10. dakikada Aliağa Futbol gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Suat Kaya'nın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, defans oyuncuları topu kornere attı.

42. dakikada Aliağa Futbol bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahadan Ahmet İlhan'ın gönderdiği topla ceza sahası önünde buluşan Mustafa Tahir Babaoğlu, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Erhan Erentürk'ü çalımlamak isteyen Mustafa Tahir Babaoğlu, kalecinin müdahelesi sonucu top ayağına çarpıp auta çıktı.

55. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Varesanovic, ceza sahasına girdikten sonra rakibinin müdahabesi sonucu yerde kaldı. Hakem Erdem Mertoğlu, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Samed Onur'un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Kubilay Anteplioğlu, sağına uzanarak topu kornere çeldi. Hakem, kalecinin kural ihlali yaptığını belirterek penaltıyı tekrarlattı. Samed Onur, bu kez topu kalecinin soluna göndererek ağlarla buluşturdu. 0-1

59. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Göktan Gürpüz'un kullandığı korner vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Yiğit Hamza Aydar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

65.dakikada Aliağa Futbol atağında orta sahadan topu taşıyan Emre Keskin'in, rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk, topu kornere çeldi.

68. dakikada Gençlerbirliği farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası sol önünde topla buluşan Samed Onur, uzaktan şutunda topu filelerle buluşturdu. 0-3

90+2. dakikada Aliağa Futbol farkı 2'ye indirdi. Suat Kaya'nın, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 1-3

Karşılaşma Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla B Grubu'nda 4 maç sonunda 10 puan toplayarak 3. sırayı alan Başkent temsilcisi, çeyrek finale yükseldi.

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ogün Kamacı,

Aliağa Futbol: Kubilay Anteplioğlu, Suat Kaya, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç, Oktay Kancı (Dk.70 Kaan Adar), Ahmet İlhan Özek (Dk.74 Eray Akar), Muammer Sarıkaya, Emre Keskin, Mustafa Saymak (Dk.70 Göktuğ Yılmaz), Erhan Kartal (Dk.35 Harun Kavaklıdere), Tahir Babaoğlu (Dk.70 Koray Kılınç),

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Umut İslamoğlu (Dk.78 Diabate), Zuzek, Hanousek, Varesanovic (Dk.87 Seyfi Toprak Kıskanç), Cihan Çanak (Dk.77 Yusuf Hasan Temel), Samed Onur, Ensar Kemaloğlu (Dk.46 Göktan Gürbüz), Abdurrahim Dursun (Dk.46 Yiğit Hamza Aydar), Furkan Ayaz Özcan,

Goller: Dk.55 (penaltıdan) ve Dk.68 Samed Onur, Dk.59 Yiğit Hamza Aydar (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk.90+2 Suat Kaya (Aliağa Futbol)

Sarı kartlar: Dk.52 Harun Kavaklıdere (Aliağa Futbol), Dk.61 Umut İslamoğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği)