Baskıyı kur 3 puanı al!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, tüm planları istediği gibi gitti ve sonunda G.Saray derbisi geldi çattı. Siyahbeyazlılar, üst üste 3 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve derbiye moralli girdi. Başakşehir maçıyla başlayan süreçte teknik heyetin tüm arzusu Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşanmamasıydı. Kartal'ın, kadrosuna kattığı Oh, Murillo, Olaitan, Agbadou ve Asllani'nin verdiği tabela katkıları dışında tesislerdeki ortama da ciddi pozitif etkileri olduğu düşünülüyor. Beşiktaş, son 4 maçta tam 12 gol atarken sadece 3 gol yenmesi de takımdaki değişimin en önemli göstergesi oldu. Hem savunmayı toparlayan hem de adeta hücuma kalkan siyah-beyazlılarda gole katkı veren oyuncu sayısı da arttı. Son 4 karşılaşmadaki galibiyet periyodunda, 9 oyuncu gol sevinci yaşadı, başı 3 golle Oh çekti, onu Murillo takip etti. Asist yapan futbolcu sayısı ise 6 oldu. Burada ise öne çıkan isimler 2'şer asistle Orkun ve Rashica... Teknik direktör Sergen Yalçın, kurmayları ile birlikte G.Saray'ı dikkatle analiz ederken deneyimli çalıştırıcı, takımdan kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmelerini ve maçın hakimi olarak baskı altına almak istediği belirtildi.

HER SOHBETİ GALATASARAY

Hyeon-gyu Oh, takım arkadaşları ile her konuşmasında derbi atmosferini soruyor

Yeni gelen transferler derbi havasına çoktan girmiş durumda. Hyeon-gyu Oh, "Derbi maçı için çok heyecanlıyım" açıklamasında bulunurken, özel çalışmalarını artırdı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu, takıma katıldığı günden bu yana maçlarda olduğu kadar antrenmanlardaki isteğiyle de dikkat çekiyor. Güney Koreli santrfor, her antrenman bitiminde yaklaşık yarım saat daha ekstra çalışma gerçekleştiriyor. Derbi haftasında da aynı şekilde hem Rizespor hem Galatasaray maçları arefesinde Oh, Ümraniye'de idmanları en son bırakan isimdi. Siyah-beyazlıların yeni golcüsü, bitiricilik ve şut çalışmalarını artırdığı Galatasaray derbisini de boş geçmek istemediği aktarıldı.