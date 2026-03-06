Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş derbide bir ilk peşinde olacak!
Giriş Tarihi: 6.03.2026 11:45

Beşiktaş derbide bir ilk peşinde olacak!

Trendyol Süper Lig’de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, evinde sarı-kırmızılıları mağlup ederek bu hasreti sonlandırmak istiyor.

İHA
Beşiktaş derbide bir ilk peşinde olacak!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 maçından da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu yükselen grafiğini ezeli rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde.

Kartal, son haftalarda her ne kadar yükselişe geçse de bu sezon henüz büyük maçlarda taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 3 puana uzanamadı.

İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye ise sahasında 3-2 mağlup oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, büyük maçlardaki bu kötü gidişatı sarı-kırmızılılar karşısında alacağı galibiyetle sonlandırmak istiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş derbide bir ilk peşinde olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz