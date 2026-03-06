Bu ‘ara’da en iyisi Beşiktaş

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Türkiye'nin '4 Büyük'leri ocak ayındaki ara transfer içinGeride kalan 1 aylık süreçte yeni oyunculardan en iyi katkıyı Beşiktaş aldı.inanışını yerle bir eden siyahbeyazlıların kaleci hariç 6 yeni oyuncusu, tabelayı 12 kez (8 gol-4 asist) değiştirdi.Ayrıca Agbadou 2, Oh ve Asllani 1'er asist yaptı.