Derbilerde devleşiyor!

Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Türkiye Kupası'nda zirvede bir üst tura çıkan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool ile çeyrek final savaşı verecek. Aslan'ın, Beşiktaş derbisi öncesinde iki istatistiği dikkat çekiyor. Sarıkırmızılı takım, şampiyonluğa ambargo koyduğu Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Galatasaray son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazanırken, 6 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve toplam sadece 5 yenilgi gördü. Sarıkırmızılıların 2016'da yenilenen Beşiktaş'ın stadyumdaki karnesi ise kötü. İki ekip arasında Dolmabahçe'de oynanan son 9 derbinin 7'sini Kartal kazanırken, G.Saray 9 senelik bu periyotta Beşiktaş deplasmanında 1 galibiyet-1 beraberliğe razı oldu.





BARIŞ-SANE KANATTA UÇACAK

Okan Buruk ilk 11'ini netleştirdi, iki yıldızına özel görev verdi. Sara ise 10 numarada olacak

Alanya dönüşü 1 gün izin yapan G.Saray, kupada dinlendirdiği Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Torreira, Sara ve Osimhen'i derbiye sakladı. Teknik direktör Okan Buruk, bu 8 oyuncuya Jakobs, Barış Alper ve Sane'yi eklemeyi düşünüyor. Uğurcan'ın önünde Sallai-Sanchez- Abdülkerim-Jakobs ile Lemina-Torreira ikilisi orta sahada olacak ve merkezi Sara tamamlayacak. Hücumda kanatlarda Sane ve Barış Alper, ileri uçta Osimhen şans bulacak. Lang, Yunus, İcardi, Boey ve Singo kulübede olacak.