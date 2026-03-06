Felipe Augusto, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor!

Trabzonspor, sezon başında Belçika'nın Cercle Brugge Kulübü'nden 5 milyon Euro bedelle ve üç taksit halinde Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı.

Brezilyalı oyuncu, daha önce Brezilya ekibi Corinthians ile 29 maçta 2 gol atarken, Cercle Brugge'de forma giydiği 66 resmi maçta ise 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Felipe Augusto, bordo-mavili formayla çıktığı 28 maçta 12 gole ulaşarak sezon tamamlanmadan kariyer rekorunu kırdı. Süper Lig'de 22 maçta 10 gol kaydeden oyuncu, gollerinden birini Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giyen Augusto, Başakşehir maçında takımın ilk golünü attı.

KRİTİK KATKILAR VERDİ

Süper Lig'de, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Başakşehir, Kocaelispor ve Gaziantep FK maçlarında 1'er gol kaydeden Augusto, Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Başakşehir maçında 1 gol atarken, Süper Kupa Yarı Final maçında ise Galatasaray'a 1 gol attı.

HÜCUM HATTININ KİLİT İSMİ

Trabzonspor'un hücum hattında Onuachu ve Muçi ile uyum yakalayan Felipe Augusto, bu ikiliyle birlikte takımın gol yükünü çekiyor. Süper Lig'de 18 gol atan Onuachu'nun ardından Muçi ve Augusto 10'ar gol kaydettiler. Bordo-mavili ekibin toplam 45 golünün 32'sinde 3 ismin imzası bulunuyor.