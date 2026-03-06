FIFA kokartlı ve inşaat mühendisi

SÜPER Lig'de Beşiktaş ile G.Saray arasında yarın oynanacak derbiyi Ozan Ergün yönetecek. 7 Mart'taki karşılaşmada Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. 34 yaşındaki Ergün, 2013'te hakemliğe adım atarken, 16 Nisan 2022'den itibaren Süper Lig'de görev almaya başladı.Bu sezon Beşiktaş'ın Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe'yi yendiği maçları yöneten Ergün, G.Saray'ın galibiyetle kapattığı Karagümrük, G.Birliği ve Rize karşılaşmalarında da düdük çaldı. Ayrıca 14 Eylül 2025'teki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında da görev aldı.Aslan bu maçların tamamını kazanırken siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

