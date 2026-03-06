Gençlerbirliği çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanda Aliağa FK'yı 3-1 mağlup etti ve en iyi 3. olarak çeyrek finale yükseldi.
Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci devrede vites artıran Başkent ekibinin gollerini 55 (pen) ile 68. dakikalarda Samet Onur ve 59'da Yiğit Hamza Aydar kaydetti. İzmir temsilcisinin tek sayısı ise 90+2'de Suat Kaya'dan geldi. A Para ekranlarından futbolseverlerle buluşan müsabakada Gençlerbirliği grubu 10 puanla 3. sırada bitirirken Aliağa ise 1 puanla 7. basamakta noktaladı.