Gençlerbirliği çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçındaAliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci devrede vites artıran Başkent ekibinin gollerini 55 (pen) ile 68. dakikalarda Samet Onur ve 59'da Yiğit Hamza Aydar kaydetti. İzmir temsilcisinin tek sayısı ise 90+2'de Suat Kaya'dan geldi.