İşte çeyrek finalistler

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Galatasaray Beşiktaş Samsunspor Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR:

Trabzonspor Fenerbahçe Alanyaspor Gençlerbirliği

Ç eyrek final kuralarının çekiliş tarihi daha sonra belli olacak. Seri başı takımlar ev sahibi avantajına sahip. Aynı grupta karşılaşan takımlar çeyrek finalde eşleşmeyecek. Yani A Grubu'ndan gelen Galatasaray ile Trabzonspor birbirlerine rakip olmayacak. Beşiktaş da F.Bahçe ile eşleşmeyecek. Aslan'ın muhtemel rakiplerinden biri de Kanarya olurken, çeyrek finalde derbi ihtimali belirdi. Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar yarı finale yükselecek.