Kante yükseliyor

F.Bahçe'nin devre arasında büyük emek ve zorlukla kadrosuna kattığı N'Golo Kante performansı en çok merak edilen isimdi. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelmesi için ülke liderlerinin bile devreye girdiği Fransız orta saha, ilk 4 maçta bocalasa da kendine gelmeye başladı. 6.5 olan maç reytingini son 3 karşılaşmada 7.1'e yükselten Fransız yıldız, yükselen bir ritim tutturdu. Nottingham Forest karşısında play-off turunun en fazla pas arası (14) yapan oyuncusu olan Kante, Antalyaspor sınavında da sahanın en çok sahipsiz top kazananı (8) değeriyle öne çıktı. Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep maçında ise 70 dakika saha kalırken uyumlu ve enerjik futboluyla takımının galibiyetine güç verdi.

F.BAHÇE'DE KRİTİK GÜN

F.Bahçe'de sakat oldukları için Türkiye Kupası'nda G.Antep maçında forma giyemeyen Asensio'dan iyi haber gelirken kaleci Ederson'un durumu bugün netlik kazanacak. Brezilyalı file bekçisi, Samandıra'da kontrolden geçirilecek. Sakatlığı nedeniyle Avrupa'da Nottingham Forest maçında forma giyemeyen Ederson, ligde Antalya'ya karşı kaleyi devralmıştı. Öte yandan Slovak stoper Milan Skriniar'ın 28. haftadaki Beşiktaş derbisine yetişme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Dev maç 5 Nisan'da Kadıköy'de oynanılacak.