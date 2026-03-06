Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor 12’den vurdu!
Giriş Tarihi: 6.03.2026

Eyüpspor’u deviren yeşil-beyazlılar, 12 puan ve averajla 2. olarak turladı. Gol 13’te Claro’dan (kk) geldi

Grubun diğer maçında Eyüpspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, zorlu mücadelede rakibini 1-0 yenerek puanını 12'ye çıkardı ve averajla ikinci olarak bileti altı. 13. dakikada ceza sahasına giren Tunahan Taşçı'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topu uzaklaştırmak isteyen Luccas Claro ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderince Konyaspor 1-0 öne geçti. 55. dakikada ev sahibi ekipten Radu ceza sahasında topa elle müdahale edince yeşil-beyazlılar penaltı kazandı. Kramer'in atışında kaleci Felipe gole izin vermedi. Maç bu skorla biterken, 4 puanda kalan Eyüpspor elendi.

