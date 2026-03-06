Konyaspor 12’den vurdu!

G
rubun diğer maçında Eyüpspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, zorlu mücadelede rakibini 1-0 yenerek puanını 12'ye çıkardı ve averajla ikinci olarak bileti altı.
13. dakikada ceza sahasına giren Tunahan Taşçı'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topu uzaklaştırmak isteyen Luccas Claro ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderince Konyaspor 1-0 öne geçti. 55. dakikada ev sahibi ekipten Radu ceza sahasında topa elle müdahale edince yeşil-beyazlılar penaltı kazandı. Kramer'in atışında kaleci Felipe gole izin vermedi. Maç bu skorla biterken, 4 puanda kalan Eyüpspor elendi.