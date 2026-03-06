Kupanın da efendisi!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Avrupa'daki gururumuz Samsunspor, Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırdı.
Kırmızı-beyazlılar, B Grubu son maçında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek lider olarak turladı.
45+6'da korner atışındaki pozisyon sonrası VAR tavsiyesiyle kenara çağırılan hakem Abdullah Taşkınsoy, Dzhikiya'nın, Satka'ya dirsekle müdahale ettiğine hükmedip penaltı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Ndiaye'nin şutunda top üst direkten döndü. 56'da Soner'in ortasında Ndiaye arka direkte kafayla topu ağlarla buluşturdu. 89'da Mouandilmadji mükemmel golle skoru ilan etti: 2-0.