Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga'da retro forma haftası yapılacak!
Giriş Tarihi: 6.03.2026 16:27

La Liga'da retro forma haftası yapılacak!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, 31. hafta maçlarında takımların kendi tarihlerinde yer alan ikonik (retro) formaları giyeceğini duyurdu.

AA
La Liga’da retro forma haftası yapılacak!
  • ABONE OL

La Liga yönetimi, takımların ikonik (retro) formalarıyla ilgili bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada, 10–13 Nisan'da oynanacak ligin 31'inci hafta maçlarında ve İspanya 2. Futbol Ligi'nin (La Liga 2) 35'inci hafta maçlarında takımların sahaya tarihlerindeki ikonik formalarla çıkacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, formaların 19 Mart Perşembe günü tanıtılacağı, hakemlerin de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Hakem Teknik Komitesi tarafından özel olarak tasarlanan formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'da retro forma haftası yapılacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz