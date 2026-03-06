Selçuk İnan: "Sakatlıklar var"

Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Selçuk İnan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Lig çok uzun bir maraton. İlk yarıda ilk 7 haftada 2 puan almıştık. Şu an 7 puan aldık. Aslında bu bir düşüş değil, çıkış gibi gözüküyor. Oynadığımız maçlar çok da kolay değildi. Beşiktaş maçında şanssız, belki bir korner golü ile yenilmiş olmak bile bizim canımızı çok acıtıyor. Çünkü oyuncular iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla takım fark etmeksizin kaybettiğimiz her maça üzülüyoruz. Kadrosu bizden çok değerli olan takımlar bile fazlası ile hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunlar da normal, demek ki bunu biz sağladık. Uzun inişler çıkışlar yaşadık. 7 maç kazanamadık. Akabinde önemli maçlar kazandık. Şimdi de ligde 2 maç kazanamıyoruz. Amacımız bu maçla birlikte o kötü seriyi sonlandırmak. Çalışıyoruz, bugün itibarıyla başlıyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.



"LİGE GENEL OLARAK BAKTIĞIMIZDA İSE BENCE ÇOK İYİ DURUMDAYIZ"

Eleştirilerin olmasının normal olduğunu söyleyen İnan, "Dışarıdan oyunu izlemekle saha içinde oyuncularla birlikte olmak farklı şeyler. İstediğiniz oyunu sahaya yansıtamadığınızda bazen kazandığınız maçlar da oluyor. Ancak son iki maça baktığımızda, Beşiktaş maçında rakibimizden daha fazla topa sahip olduk. Bence daha fazla pozisyonumuz da vardı. Pozisyonu sonuca çeviremediğimiz çok an oldu. Bu kötü bir oyun değil. Dediğim gibi Beşiktaş ligin formda takımlarından biriydi. O yüzden o maç için kötü oynadık demek doğru olmaz. Ama Beyoğlu Çarşı maçı için kötü bir oyun diyebiliriz. Bize yakışmayan bir sonuç oldu. Lige genel olarak baktığımızda ise bence çok iyi durumdayız. Birbirimize karşı gerçekçi olalım. Oyuncular bu mücadelenin karşılığında alkışı ve desteği fazlasıyla hak ediyor. Şu an ligde bulunduğumuz konum bizim için çok değerli olmalı. Hiçbir maçın kolay olmadığını her zaman söylüyorum. Eyüpspor son dönemde çıkışta olan bir takım. Galibiyetler alıyorlar ve birlikte oynamaya çalışıyorlar. Bunun farkındayız. Ama biz de iyi ve güçlü bir takımız, stratejimiz var. İnşallah buradan alnımızın akıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.



"SAKATLIKLAR VAR VE ÇOK GENİŞ BİR KADROYA SAHİP OLDUĞUMUZ DA SÖYLENEMEZ"

"Takımı kurarken çok umut bağladığımız oyuncuların eksikliği bizi fazlasıyla etkiliyor ve bundan sonraki süreci de etkileyecek" diyen İnan, "Çünkü uzun süre aramızda olmuyorlar. Jovanovic sezonu kapattı. Hem seyirci hem karakter olarak bizim için önemli bir figürdü. Torekov için 3-4 maç daha aramızda olmayacak ve şu an belirsizlik de var. Jo'nun sakatlığı vardı, bu maçta oynayamadı ve muhtemelen önümüzdeki maçta da bizimle olmayacak. Susoho ise devre arasında çok umut bağladığım oyunculardan biriydi, genç olmasına rağmen. Ancak ondan faydalanamıyoruz. Sakatlıklar var ve çok geniş bir kadroya sahip olduğumuz da söylenemez. Bu eksikler yaşanacaktır ama sadece biz değil, diğer takımlar da benzer durumları yaşıyor. Biz bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bazen sakatlık riski olan oyuncuları dinlendiriyoruz ve test sonuçlarına göre oyuncuları korumaya çalışıyoruz. Nihayetinde ligi sağlam bir şekilde tamamlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR VAR"

Ziraat Türkiye Kupası'nda statü değişliğiyle ilgili de düşüncelerini açıklayan Selçuk İnan, "Bir fikrimi sorarsanız statü değişikliği bence daha güzel olmuş. Zamanla değişebilir ama bu seferki karar daha uygun olmuş. Bunlar normal şeyler. Kariyerimde de çok yaşadım. Bu tür maçları kaybetmek camiada hayal kırıklığı oluşturabilir. Ama işimiz kolay değil. Çünkü 4 gol atmamız gerekiyordu. Karşımızdaki takım Göztepe'yi eledi. Fenerbahçe son dakikada kazanmıştı. Bunlar bahane değil ama küçümsenecek bir takım da değil. 4 gol atmak kolay değildi. Bazen rakibin oyun planı da zorlayıcı olabiliyor. 10 kişi bekleyen bir takıma karşı boşluk bulmak zorlaşabiliyor. Böyle kaybetmek bahanelere sığınmak değildir. Kötü bir maç oynadık ve sorumluluğu oyuncularımla birlikte alıyoruz. Ama böyle maçlar var. Buna takılıp kalmamak lazım. Önümüzde çok önemli maçlar var. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Takımı diğerlerinden ayıran en önemli özellik taraftarıyla, futbolcusuyla, basınıyla ve şehriyle birlikte durabilmemiz. Ligin en renkli takımlarından biri olduk. Yeniden döndük ama bu geri dönüş hikayesinin güzel yazılması gerekiyor. Taraftara ihtiyacımız var. Sevdiğiniz sporcular gidebilir, üzülürsünüz, eleştirirsiniz ama lütfen desteğinizi kesmeyin, takımın yanında olmaya devam edin" şeklinde konuştu.

