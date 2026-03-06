Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor, Sarıyer deplasmanında galip
Giriş Tarihi: 6.03.2026 18:14

Eminevim Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

SMS Grup Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Aytaç Kara), Kulasin (Dk. 46 Dembele), Poko (Dk. 78 Regattin), Silva, Camara, Eze (Dk. 78 Batuhan Kör)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 83 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 71 Bardhi), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 90+5 Kosoko), Batuhan Çelik

Goller: Dk. 11 Benny, Dk. 41 Batuhan Çelik (Ümraniyespor), Dk. 64 Eze (Penaltıdan) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 67 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Metehan Mert (Sarıyer)

İSTANBUL

