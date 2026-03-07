1. Lig’e veda eden bir takım daha belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de son sıradaki Adana Demirspor sonrası küme düşen ikinci takım belli oldu.

Çorum FK deplasmanında 3-1 mağlup olan Hatayspor, Trendyol 1. Lig'e veda etti.

1. Lig'de 9 maç oynayacak olan Hatayspor'un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

4 takımın bir alt lige düşeceği Trendyol 1. Lig'de küme düşen bir diğer takım Adana Demirspor olmuştu.

19'uncu sırada ve 7 puanı bulunan Hatayspor kalan tüm maçlarını kazansa bile düşme hattının bir üst sırasındaki 35 puanlı Sarıyer'in gerisinde kalacağı için lige veda etti.

Hatayspor ve Adana Demirspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.