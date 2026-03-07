Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Asensio takıma geri dönemedi!
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Türkiye Kupası'nda son oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı öncesi adalesinde yorgunluk tespit edilen Marco Asensio, sakatlık riski sebebiyle kadroya dahil edilmemişti. İspanyol yıldız, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Ancak tekrar ağrı hisseden oyuncu, büyük üzüntü yaşadı. İdmanın ardından MR'a giren Asensio'nun durumu bugün netlik kazanacak. Samsunspor müsabakasında 30 yaşındaki on numaranın olmayacağı, Kante ve Guendouzi'nin yanında Fred'in forma giyeceği öğrenildi.

'SAMSUN'U RAHAT YENERİZ'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yarın oynanacak Samsun maçına yönelik açıklamalarda bulundu. Bir organizasyonda konuşan Başkan, taraftardan destek isterken şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir maçımız var. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsunspor'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarımız olmadan yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız."

GS&FB'YE BAHİS ŞOKU!
TFF, bahis soruşturmasında verilen yeni cezaları duyurdu. Son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış kişilerle ilgili cezalar belirlendi. PFDK, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

