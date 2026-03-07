Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ateş çemberi
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Ateş çemberi

Ligde 13 haftadır yenilgi görmeyen, revize ettiği kadrosuyla kendini bulan Kara Kartal, bugün sahasında lider Galatasaray’ı ağırlıyor. 4 puanlık farkla zirvede olan ve Avrupa'nın tozunu atan Cimbom, kazanıp şampiyonluk için yolunu aydınlatmanın peşinde

Ateş çemberi
  • ABONE OL
10 MADDEDE ÜMRANİYE / OGÜN ŞAHİNOĞLU

KANATLARA GEÇİT VERME OH'U BESLE!
1- Üst üste 4 resmi maçını da kazanan Beşiktaş'ta tesisler artık şenlik yeri. Öz güven yerine geldi.
2- Yeni transferler takıma çabuk uyum sağladı. Mutsuz yüzler yerini, keyifle antrenmana koşan oyunculara bıraktı.
3- Oh, Murillo, Agbadou ve Olaitan şu ana kadar beklentileri karşıladı, Asllani, Yasin ve Vazquez'le birlikte idman rekabeti de arttı.
4- Savunmadan hücuma kadar her yerde forma savaşı var. Sergen Yalçın, bu istekli halden oldukça memnun.
5- Orkun Kökçü derbiyi iple çekiyor. Galatasaray maçına ise adeta bileniyor.
6- Sergen Yalçın, takımından baskılı ve güçlü başlangıç istiyor. Galatasaray'ı baskı altına alacak başlangıçla etkilerini kırmalarını, maça ortak etmemeleri gerektiğini oyuncularına anlattı.
7- Takımın hücum organizasyonlarının yönetimi kaptan Orkun Kökçü'nün elinde olacak.
8- Oh'tan iki stoper arasında sürekli gezmesi ve savunmayı bozması isteniyor.
9- Teknik ekip, G.Saray'ın kanat organizasyonlarıyla yaptığı hücumlara dikkat çekerek, bek ve stoperlerin yardımlaşmasını istedi.
10- Emirhan'ın yokluğunda bu maçta Osimhen'i, Agbadou durdurmaya çalışacak.

10 MADDEDE KEMERBURGAZ / MEHMET ÖZCAN

11 KİŞİ OYNA ORTA SAHAYI HİÇ BIRAKMA!
1- Dört gün içinde iki zorlu maça çıkacak Galatasaray, Liverpool'u unuttu ve sadece Beşiktaş'a konsantre oldu.
2- Derbi düşünülerek Alanya'da oynanan kupa maçına Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Yunus ve Osimhen götürülmedi.
3- Alanya'da kulübede oturan Abdülkerim, Torreira ve Sara da dinlendirildi.
4- Okan Buruk, perşembe ve dün yapılan taktik çalışmalarda sadece sağ bekte kararsızlık yaşadı. Boey ve Sallai arasında tercih yapılacak.
5- Singo sakatlığını atlatıp takıma dönse de derbide stoper tandemi Sanchez ve Abdülkerim olacak.
6- Orta sahayı kalabalık tutma kararı alan Okan Buruk, Lemina ve Torreira'nın önünde Sara'yı görevlendirecek.
7- İleri uçtaki Osimhen'i kanatlardan Sane ve Barış Alper tamamlayacak.
8- Aslan'ın kulübeden hamleleri ise Noa Lang, Yunus Akgün, İcardi ve İlkay olacak.
9- Geçen sezon 10 kişi kalarak derbiyi kaybeden G.Saray'da tüm oyuncular, kart konusunda tek tek uyarıldı.
10- Takımı strese sokmak istemeyen Okan Buruk, Beşiktaş'a özel kamp uygulamasına gitmedi.

CİMBOM'U 4 KEZ ÜZDÜ
Sergen Yalçın, Galatasaray'a rakip olduğu 15 karşılaşmada sahadan 4 kez galip ayrıldı. 6'sı berabere biterken 5'inde üzüldü. Yalçın'ın takımları, Aslan'a 19 gol gönderirken 22 kez kalesini koruyamadı.

SERGEN YALÇIN'A ŞANSI TUTMUYOR!
Okan Buruk, meslektaşı Sergen Yalçın'a karşı 10 maçta rakip oldu. Sadece 2 kez kazanırken 3 beraberlik- 5 mağlubiyet aldı. İki hoca da Galatasaray ve Beşiktaş'ın başındayken 1 defa karşılaşırken gülen taraf çıkmadı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ateş çemberi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz