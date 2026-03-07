Ateş çemberi

Ligde 13 haftadır yenilgi görmeyen, revize ettiği kadrosuyla kendini bulan Kara Kartal, bugün sahasında lider Galatasaray’ı ağırlıyor. 4 puanlık farkla zirvede olan ve Avrupa'nın tozunu atan Cimbom, kazanıp şampiyonluk için yolunu aydınlatmanın peşinde
10 MADDEDE ÜMRANİYE / OGÜN ŞAHİNOĞLU
KANATLARA GEÇİT VERME OH'U BESLE! 1- Üst üste 4 resmi maçını da kazanan Beşiktaş'ta tesisler artık şenlik yeri. Öz güven yerine geldi. 2- Yeni transferler takıma çabuk uyum sağladı. Mutsuz yüzler yerini, keyifle antrenmanakoşan oyunculara bıraktı. 3- Oh, Murillo, Agbadou ve Olaitan şu ana kadar beklentileri karşıladı, Asllani,Yasin ve Vazquez'le birlikte idman rekabeti de arttı. 4- Savunmadan hücuma kadar her yerde forma savaşı var. Sergen Yalçın, bu istekli halden oldukça memnun. 5- Orkun Kökçü derbiyi iple çekiyor. Galatasaray maçına ise adeta bileniyor. 6- Sergen Yalçın, takımından baskılı ve güçlü başlangıç istiyor. Galatasaray'ı baskı altına alacak başlangıçla etkilerini kırmalarını, maça ortak etmemelerigerektiğini oyuncularınaanlattı. 7- Takımın hücum organizasyonlarının yönetimi kaptan Orkun Kökçü'nün elinde olacak. 8- Oh'tan iki stoper arasında sürekli gezmesi ve savunmayı bozması isteniyor. 9- Teknik ekip, G.Saray'ın kanat organizasyonlarıyla yaptığı hücumlara dikkat çekerek, bek ve stoperlerin yardımlaşmasını istedi. 10- Emirhan'ın yokluğunda bu maçta Osimhen'i,Agbadou durdurmayaçalışacak.
10 MADDEDE KEMERBURGAZ / MEHMET ÖZCAN
11 KİŞİ OYNA ORTA SAHAYI HİÇ BIRAKMA! 1- Dört gün içinde iki zorlu maça çıkacak Galatasaray, Liverpool'u unuttu ve sadece Beşiktaş'a konsantre oldu. 2- Derbi düşünülerek Alanya'da oynanan kupa maçına Uğurcan,Sallai, Sanchez,Lemina, Yunusve Osimhen götürülmedi. 3- Alanya'da kulübede oturan Abdülkerim,Torreira ve Sara da dinlendirildi. 4-Okan Buruk, perşembe ve dün yapılan taktik çalışmalarda sadece sağ bekte kararsızlık yaşadı. Boey ve Sallai arasında tercihyapılacak. 5- Singo sakatlığını atlatıp takıma dönse de derbide stoper tandemi Sanchezve Abdülkerim olacak. 6- Orta sahayı kalabalık tutma kararı alan Okan Buruk, Lemina ve Torreira'nın önünde Sara'yı görevlendirecek. 7- İleri uçtaki Osimhen'i kanatlardan Sane ve Barış Alper tamamlayacak. 8- Aslan'ın kulübeden hamleleri ise NoaLang, Yunus Akgün, İcardive İlkay olacak. 9- Geçen sezon 10 kişi kalarak derbiyi kaybeden G.Saray'da tüm oyuncular, kart konusunda tek tek uyarıldı. 10- Takımı strese sokmak istemeyen Okan Buruk, Beşiktaş'a özel kamp uygulamasına gitmedi.
CİMBOM'U 4 KEZ ÜZDÜ
Sergen Yalçın, Galatasaray'a rakip olduğu 15 karşılaşmada sahadan 4 kez galip ayrıldı. 6'sı berabere biterken 5'inde üzüldü. Yalçın'ın takımları, Aslan'a 19 gol gönderirken 22 kez kalesini koruyamadı.
SERGEN YALÇIN'A ŞANSI TUTMUYOR!
Okan Buruk, meslektaşı Sergen Yalçın'a karşı 10 maçta rakip oldu. Sadece 2 kez kazanırken 3 beraberlik- 5 mağlubiyet aldı. İki hoca da Galatasaray ve Beşiktaş'ın başındayken 1 defa karşılaşırken gülen taraf çıkmadı