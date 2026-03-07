Başakşehir, Göztepe’yi 2 golle devirdi!

3 PUAN BAŞAKŞEHİR'İN

Başakşehir'e galibiyeti getiren gol ise 69. dakikada Ivan Brnic'ten geldi. İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı.

42 puanlı Göztepe ise 6. sırada kaldı. Başakşehir gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. İzmir temsilcisi ise Alanyaspor'u ağırlayacak.