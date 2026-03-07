Başakşehir, Göztepe’yi 2 golle devirdi!

Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe İstanbul'da kozlarını paylaştı.
Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı, Ömer Ali Şahiner ile Antunes'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
3 PUAN BAŞAKŞEHİR'İN
Başakşehir'e galibiyeti getiren gol ise 69. dakikada Ivan Brnic'ten geldi. İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı.
42 puanlı Göztepe ise 6. sırada kaldı. Başakşehir gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. İzmir temsilcisi ise Alanyaspor'u ağırlayacak.