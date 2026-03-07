Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir, Göztepe'yi 2 golle devirdi!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 17:56

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe zorlu maçta karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puana ulaşan taraf oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe İstanbul'da kozlarını paylaştı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı, Ömer Ali Şahiner ile Antunes'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

3 PUAN BAŞAKŞEHİR'İN

Başakşehir'e galibiyeti getiren gol ise 69. dakikada Ivan Brnic'ten geldi. İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı.

42 puanlı Göztepe ise 6. sırada kaldı. Başakşehir gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. İzmir temsilcisi ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

