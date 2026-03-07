Beşiktaş-Galatasaray derbisinde taraftarlardan özel koreografi

Kuzey Tribünde açılan pankarta '1903'ten beri kral biziz bu alemde' notu düşüldü. Doğu Tribünde ise 'Ne bir heves, ne bir tutku' pankartı yer aldı. Ayrıca Doğu Alt Tribünde yapılan koreografide ise bir çocuğun elinde açılan Beşiktaş atkısına yer verildi. Ayrıca tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla görsel tamamlandı.

8 MART UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Oyuncular karşılaşma öncesinde seremoniye '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' pankartıyla çıktı. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için sahaya 8 Mart'a özel hazırlanan tişörtlerle çıktı.