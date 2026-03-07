Beşiktaş’ın yenilmezlik serisini Galatasaray bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Bu karşılaşmaya kadar siyah-beyazlı ekip, ligde 13 ve Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Kartal'ın bu namağlup serisi derbide sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig'de; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor'u mağlup etti. Siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kocaelispor ile puanları
paylaştı.
