Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den Galatasaray derbisi sonrası olay sözler!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a iç sahada 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü konuştu.
Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Orkun Kökçü, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı" dedi.
Hakem kararlarına tepkisini sürdüren Orkun Kökçü, "10 kişi kaldılar, pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Kırmızı kart öncesinde de ikinci sarı kart konusu var. Hep aynı şeyler dönüyor. Fenerbahçe maçında da aynılarını söylemiştim. Hep bize karşı bir şeyler oluyor" sözlerini dile getirdi.