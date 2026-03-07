Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den Galatasaray derbisi sonrası olay sözler!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 22:48

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den Galatasaray derbisi sonrası olay sözler!

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den Galatasaray derbisi sonrası olay sözler!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a iç sahada 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü konuştu.

Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Orkun Kökçü, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı" dedi.

Hakem kararlarına tepkisini sürdüren Orkun Kökçü, "10 kişi kaldılar, pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Kırmızı kart öncesinde de ikinci sarı kart konusu var. Hep aynı şeyler dönüyor. Fenerbahçe maçında da aynılarını söylemiştim. Hep bize karşı bir şeyler oluyor" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den Galatasaray derbisi sonrası olay sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz