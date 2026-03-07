Erzurumspor, Manisa FK’yi 8 golle geçti!

Trendyol 1.Lig 29.hafta maçında Erzurumspor FK ile Manisa FK, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi, ev sahibi ekip Eren Tozlu (3), Martin Rodriguez, Sefa Akgün, Sylla, Fernando ve Adem Kabak'ın golleriyle 8-1 kazanmasını bildi.
Konuk ekibin tek sayısını 73.dakikada Lindseth kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Manisa temsilcisi ise 40 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Erzurumspor FK, Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK ise Sarıyer'i ağırlayacak.