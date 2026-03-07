Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattı!
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maç sonrası soyunma odasına giden futbolculara hakaret eden 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 23 Şubat'ta yapılan maçın ardından 5 taraftarın oyunculara hakaret ettiğinin belirlendiğini ve bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "23 Şubat tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Stat güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişi belirlenmiştir.

Ayrıca, bu kişilerden bazılarının biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi kulübümüzün ilgili birimlerince teyit edilmiştir. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bununla birlikte, yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu süreci titizlikle takip etmeyi sürdürecek olup, benzer davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir." denildi.

