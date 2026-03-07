Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki 4. derbisini oynamış oldu. Cimbom, bu sezon Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 2 kez karşı karşıya geldiği derbilerde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 kez kazanırken, 1 defa da berabere kaldı.

