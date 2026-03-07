Galatasaray’da Victor Osimhen’den Liverpool sözleri!

Performansına dair soruya Victor Osimhen, "Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

Victor Osimhen, Liverpool maçına dair şu ifadeleri kullandı: "Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz."