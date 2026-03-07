Galatasaray’ın işi zor

LEVENT TÜZEMEN: İki takım arasındaki maçlar yıllardır müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Sahada sakinliğini koruyan ve eksilmeyen başarılı olur... FATİH DOĞAN: 12. adamın farkıyla Beşiktaş kazanır. Skor da 3-1 ya da 3-2 olacak!
SORU: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sonuç ne olur? Kim daha ağır basıyor?
Gürcan BİLGİÇ
MAÇIN ŞİFRESİ DURAN TOPLAR!
Derbinin kararını G.Saray verecek. Çünkü hafta içinde Liverpool'a karşı sezonun maçını oynayacaklar. Okan hoca, kupada tedbirini aldı ama belki de bu maç için farklı bir strateji belirler. En büyük şansı, kazanmak zorundaolmaması. Puan farkı 4'e çıktıktan sonra böylesi bir maçta beraberlik kötü sonuç değil. Bu baskıyı yaşamayan bir takım, sahada rahat oynar, daha kolay risk alır, daha sakin kalır. Beşiktaş bir istikrar yakaladı. Bir kere maç kaybetmiyorlar. Yenitransferler takıma 'cuk' oturdu. Zaten önemli oyuncuları vardı, bu sefer Oh ve Murillo gibi 2 etkili oyuncu daha kadroya eklendi. Kendi statlarında coşkulu oynamayı da başarıyorlar, defansif olarak da kalitelerini yükselttiler. İki takımın da ön taraflarının gücünü değerlendirdiğimizde, tabelanın iki anahtarı var. Biri; kaleci performanslarıki G.Saray öne çıkıyor.İkincisi; duran top. Bu noktada iki tarafı da eşit olarak kabul edebiliriz. Hatta ilk maçta Beşiktaş, üstünlük sağladı. SonuçtaBeşiktaş öne geçerse maçıkazanır.
Levent TÜZEMEN
AVRUPALI KİMLİĞİYLE G.SARAY ÖNDE
Beşiktaş-Galatasaray derbileri, yıllardır müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Özellikle Beşiktaş'ın evinde G.Saray'a karşı üstünlüğü var. G.Saraylı oyuncular, bu yıl lig, Avrupa ve kupada çok başarılı oldu. G.Saray'ınkadrosu daha tecrübeli vedaha kaliteli. Beşiktaş'ın kadrosu yeni ama başarıya aç oyuncularla dolu. Eğer G.Saray, Avrupa'daki kimliğiyle derbiyi oynarsa sorun yaşamaz. Beşiktaş'ın yeni kadrosu için de bu derbi ciddi bir sınav olacak. G.Saray'da Uğurcan, Torreira, Osimhen,Sacha Boey ve Barış Alper ön planaçıkacaktır. Beşiktaş'ta Koreli santrfor Oh, G.Saray savunması için sıkıntı yaratabilir. Orkun, Ndidi ve Cerny, Beşiktaş'ın kozları olur. Derbide sakinliğini koruyan ve eksilmeyen başarılı olur. Ozan Ergünataması sürpriz oldu, dilerimmaçın önüne geçmez. Ama derbideki diğer önemli isim de VAR'da görev yapacak hakem olacaktır.
Fatih DOĞAN
KARTAL ARTIK GOL YEMİYOR
Beşiktaş yükselen bir değer. Hem takım toparlandı hem yönetimin ayakları yere basıyor hem de taraftarın motivasyonu üst seviyede. Taktiksel açıdan siyah-beyazlılar, gol atmada sorun yaşamazken defansif anlamda zafiyetler gösteriyordu. Ancak son 3 maçtır ikinci bölgeyi yani orta sahayı güçlü tutarak ve presini bu bölgede yoğunlaştırarak defansif defolarını en aza indirdi ve 3 maçtır golyemeyen bir Beşiktaşvar.Osimhen'e iki maçta adım attırmayan Emirhan'ın yokluğu ile El Bilal'in eksikliği Beşiktaş için bir kayıp. Ancak Orkun'un liderliğinde takımın havası, derbiden zaferle çıkabilecek durumda. G.Saray'da her ne kadar, "Liverpool maçını düşünmüyoruz' dense de futbolcuların motivasyon konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. 12. adamın farkıyla Beşiktaş'ın kazanacağını, skorun da 3-1 ya da 3-2 olacağını tahmin ediyorum.
Bülent TİMURLENK
GEÇİŞ OYUNUYLA KAZANIR
Beşiktaş bu sezon hiç bu kadar formda olmamıştı. G.Saray, bu stat yenilendikten sonra her derbide zorlandı. Oyunun kaderini, sıkışan orta saha oyununda atak bitiremeyen takımı cezalandıracak geçiş hücumları belirleyecek. Derbi üç ihtimale de açık. Ancak tribündesteği ve Beşiktaş'ın oyungücü 33'lük oranını bize 40 olaraksöyletebilir. Okan Buruk'unkariyerinde geçişlerle kazanılmışbüyük maçlar var. Buruk, İstanbul'da kazandığı Liverpool maçının taktiğini, Beşiktaş derbisinde ve salı günü Liverpool karşısında bakalım uygulayacak mı?