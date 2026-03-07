Günay Güvenç: Her maç final maçı!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Günay Güvenç, "Fazla hazırlanma zamanımız olmadı, kupa ve Avrupa, fazla sıkışık. Kadro derinliği bizi biraz olumlu yönde etkiledi. Hazırız. Biraz kısa sürdü hazırlık ama kazanmak için hazırlandık" dedi.

Her maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Günay Güvenç şu sözleri dile getirdi:

"Maç maç bakıyoruz. Bugün önceliğimiz bu maçı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ligdeki maçları kazanmak lazım. Bunun bilincindeyiz. Takımla konuşuyoruz. Yaş itibarıyla ben de konuşuyorum. Herkes sorumluluk alacak. Son düzlüğe girdik. Artık her maçımızı kazanmak istiyoruz. Galatasaray camiasına layık bir sezon bitirişi için herkes çabalıyor. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Her maç final maçı. Kenetlendik."